Від початку доби бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, втрат немає – штаб

Від початку доби 5 травня підтримувані Росією бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі, обстрілюючи позиції українських військових, зокрема, із забороненої Мінськими угодами зброї. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість обстріляв позиції наших захисників: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар'їнка і села Новомихайлівка; двічі з підствольних гранатометів – поблизу населених пунктів Піски і Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

зі 120-міліметрових мінометів – біля населеного пункту Зайцеве;

з 82-міліметрових мінометів – в районі населеного пункту Луганське;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4».

В штабі ООС додали, що «на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь».

Наразі бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» своїх даних не наводили.

​Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.