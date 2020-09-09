Бойовики не порушували перемир’я, але на міні підірвалися двоє військових – ООС

Контрольовані Росією сили на Донбасі не порушували перемир’я 8 вересня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Водночас під час проведення інженерних робіт двоє українських військових отримали травми від вибуху міни. Обох евакуювали до лікувальних закладів, стан їхнього здоров’я оцінюють як задовільний.

Бойовики «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі поблизу КПВВ «Октябрь» (село Верхньошироківське Новоазовського району). В угрупованні «ЛНР» заявляють про стрілянину на позиціях Збройних сил України в районі Новотошківського.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.