За добу війська РФ обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: є загиблі та поранені – поліція

За добу російські війська обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині: є загиблі та поранені. Про це 24 травня повідомляє Національна поліція області, утім, не уточнює кількість постраждалих.

Обстрілювали російські війська впродовж минулої доби, як повідомляють в НПУ Донецької області, Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

«Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок... Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів – житлові будинки, дитячий садок, сільськогосподарське підприємство, релігійна споруда, критична інфраструктура. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ», – йдеться в повідомленні.

На всіх місцях обстрілів, додають правоохоронці, працювали поліцейські. Поліцією та СБУ порушені кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів і звичаїв війни») Кримінального кодексу України.

Напередодні ввечері голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що за 23 травня російські війська вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Зорі, Соледарі та Адамівці. Ще шестеро людей, за його даними, того дня були поранені.

«Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – вказав він.

За даними очільника Донецької ОВА, від початку вторгнення РФ в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 415 мирних людей, ще 1146 осіб були поранені.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Наразі Управління верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 8462 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3930 загиблих, із них – 257 дітей; 4532 поранених, із них – 394 дитини. Це дані від 24 лютого до півночі 22 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Українська влада документує випадки злочинів російських військ проти цивільного населення в ході повномасштабної російської агресії. За поточними даними Офісу генерального прокурора, наразі зафіксовано понад 13,5 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів.

Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу». Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах. На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти». Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою». Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.

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