Сили РФ атакували Україну 112 дронами – Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 7 серпня російські військові атакували територію України 112 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із двох напрямків у РФ та з мису Чауда та Гвардійського в окупованому Криму.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях», – ідеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.