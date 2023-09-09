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Повітряні сили попередили про загрозу дронів на Сумщині та Чернігівщині

«Увага! Загроза застосування ворогом ударних БпЛА в Сумській області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», – ПС

На Сумщині та Чернігівщині є загроза удару безпілотниками, повідомили Повітряні сили Збройних сил України в ніч проти неділі, 10 вересня.

«Увага! Загроза застосування ворогом ударних БПЛА в Сумській області. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – прямуйте в укриття!», – йдеться в повідомленні.

Згодом у Повітряних силах зазначили, що дрони-камікадзе рухаються у сторону Чернігівської області.

Пізно ввечері 5 вересня у Повітряних силах ЗСУ попередили про запуск армією РФ ударних БПЛА у бік південних регіонів України.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння атакують всі регіони України. Останнім часом, в тому числі, Одещину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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