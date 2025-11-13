ДСНС: на Київщині через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми

На Київщині в селі Новосілки через вибух зарядного пристрою у квартирі постраждала родина з двома дітьми, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок вибуху виникла пожежа.

За даними ДСНС, сильне задимлення під’їзду заблокувало жителів багатоповерхівки, рятувальники деблокували двері та евакуювали з будинку 62 мешканців.



Двоє дітей і батько госпіталізовані до лікарні з попереднім діагнозом «отруєння продуктами горіння», додають у службі.

Через масовані дронова-ракетні удари РФ по об’єктах енергетики в Україні застосовують графіки відключення світла. Люди змушені застосовувати зарядні пристрої різних типів.

У місії ООН 12 листопада заявили, що Україна зазнає дедалі інтенсивніших російських атак на енергетичну інфраструктуру, а кількість жертв серед цивільного населення залишається високою.