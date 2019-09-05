На Львівщині у ДТП потрапив автобус із дітьми, одна людина загинула, 14 поранені – поліція

Пасажирський автобус, що перевозив дітей, потрапив у ДТП на Львівщині, постраждали 14 людей, зокрема 12 дітей, ще одна людина загинула, повідомляє поліція регіону.

«Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 вересня о 20:50 на автодорозі Київ – Чоп між селами Дідилів і Банюнин, Кам’янка-Бузького району. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Мерседес Віто», 31-річний іноземець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Неоплан» та з автомобілем «Фольксваген Джета». Від отриманих травм водій «Мерседеса» загинув на місці події», – йдеться в повідомленні.

На момент зіткнення в автобусі перебували 49 дітей і двоє дорослих, які проживають в Чернігівській області, а також двоє водіїв віком 53 та 66 років, жителі Чернігова.

«Внаслідок ДТП із тілесними ушкодженнями госпіталізовані 12 дітей віком 10-12 років, та обоє водіїв автобуса. Водій «Фольксвагена», 22-річний мешканець міста Буськ, не постраждав», – додали в поліції.

Причини ДТП ще з’ясовують.