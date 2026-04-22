«Відчиняти вікна, шуміти, стукати по каструлях» – опозиціонерка в РФ пропонує «хатній протест» за вільний інтернет

Російська опозиційна активістка та «іноземна агентка» Катерина Дунцова оголосила про намір організувати «хатній протест» за вільний інтернет у своїй країні. Як написала Дунцова у своєму телеграм-каналі 22 квітня, влада останнім часом забороняє фактично будь-які форми вуличного протесту, тому вона хоче висловити незгоду, не виводячи людей на вулиці.

«Весь тиждень відчиняти вікна о восьмій вечора і шуміти за вільний інтернет – дудіти, свистіти, стукати по каструлях, вмикати музику в будь-який безпечний спосіб і в межах допустимого рівня шуму», – пропонує опозиціонерка.

Дунцова зазначила, що формально такий протест не заборонений, але «ми всі розуміємо, наскільки сьогодні гнучко трактується закон».

У зв’язку з цим, повідомила Дунцова, вона надіслала звернення до президента РФ Володимира Путіна та інших російських високопосадовців. Вона закликала всіх охочих також звернутися до представників влади з таким питанням.

Катерина Дунцова – журналістка й колишня депутатка думи в місті Ржеві Тверської області. 2024 року вона планувала балотуватися на виборах президента РФ, але Центрвиборчком відмовив їй у реєстрації. Після цього вона намагалася створити власну політичну партію «Світанок», але її відмовилося зареєструвати міністерство юстиції Росії.

У травні 2024 року (через два місяці після президентських виборів) російська влада оголосила Дунцову «іноземним агентом».



