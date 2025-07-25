ОВА: російські військові вдарили по авто на Запоріжжі, двоє людей загинули

Російська армія атакувала цивільний автомобіль у селі Приморське Василівського району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 липня.

«Ворог атакував FPV-дроном цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. На жаль, обоє загинули. Автівка знищена», – заявив він.

Вдень у п’ятницю голова області повідомив про поранення 65-річного чоловіка внаслідок російської атаки на Запорізькій район.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



