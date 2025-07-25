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Новини | Суспільство

ОВА: російські військові вдарили по авто на Запоріжжі, двоє людей загинули

Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, травень 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, травень 2025 року

Російська армія атакувала цивільний автомобіль у селі Приморське Василівського району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 25 липня.

«Ворог атакував FPV-дроном цивільну автівку, у якій їхали чоловік та жінка. На жаль, обоє загинули. Автівка знищена», – заявив він.

Вдень у п’ятницю голова області повідомив про поранення 65-річного чоловіка внаслідок російської атаки на Запорізькій район.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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