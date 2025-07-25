Удар Росії по Харкову: рятувальні роботи завершилися, кількість поранених зросла до 17

У Харкові завершені аварійно-рятувальні роботи на місці російського авіаудару, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок терористичної атаки росіян по медичному закладу постраждали 17 людей, з них – 1 дитина», – заявляє відомство.

ДСНС додає, що надзвичайники врятували чотирьох людей.

Голова області Олег Синєгубов також підтвердив, що кількість поранених зросла до 17.

«Одна людина – співробітниця пошкодженого медзакладу – перебуває у лікарні. Решта постраждалих отримали всю необхідну допомогу і наразі не потребують госпіталізації», – додав він.

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Раніше Синєгубов повідомив, що інформація про людей під завалами не підтвердилася.

Вдень 25 липня російські війська завдали КАБами ударів по Харкову. За даними мера міста, сили РФ в Індустріальному районі КАБ влучили у будівлю медичного закладу, поряд є ще одне приміщення для лікування людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



