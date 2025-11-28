Шовковського звільнили з посади головного тренера «Динамо»

Керівництво київського футбольного клубу «Динамо» ухвалило рішення звільнити весь тренерський штаб команди на чолі з Олександром Шовковським, йдеться в повідомленні на сайт клубу.

«Тренерський штаб команди звільнено від виконання обов’язків. Виконувачем обов’язків головного тренера призначено Ігоря Костюка, наставника «Динамо» U19», – зазначається в повідомленні, оприлюдненому пізно ввечері 27 листопада. Причину рішення не уточнюють.

Того ж дня «Динамо» поступилося кіпрській «Омонії» – 0:2, у матчі Ліги конференцій УЄФА. «Динамо» опустилося нижче від 24-го місця, яке дає шанс на продовження боротьби – у киян залишилося три очки, що дає змогу бути на 27-й позиції.

Олександр Шовковський у листопаді 2023 року остаточно став головним тренером «Динамо» після відставки Мірчі Луческу. До того він якийсь час виконував обов’язки головного тренера.