«Томос зміцнює незалежність України» – Мустафа Джемілєв

Лідер кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа Джемілєв вважає, що отримання помісною Православною церквою України томосу Вселенського патріархату про канонічну автокефалію є «актом, що зміцнює незалежність України».

Як сказав він в інтерв’ю проектові Радіо Свобода Крим.Реалії, ця подія – знакова не тільки для православних християн, а й для всього народу України.

«Розірвані пута, які були нав’язані Україні Російською імперією понад 400 років тому. Пройдуть століття, але цей день і подія і тоді будуть вказані в підручниках. Це величезна перемога і плід зусиль дуже багатьох людей», – наголосив він.

За словами Джемілєва, зусилля для здобуття українською церквою незалежності здійснювалися з перших днів незалежності країни, але лише після початку війни і окупації Росією частини українських територій стала остаточно видною необхідність автокефалії.

«Ми порушували це питання в наших бесідах із Вселенським патріархом Варфоломієм ще в 90-і роки, але в той період Константинополь ще не наважувався псувати відносини з Москвою. При цьому Росія чинила шалений опір наданню автокефалії, вдаючись і до спроб підкупу, і до інших хитрощів», – розповів кримськотатарський лідер.

Детальніше читайте в інтерв’ю Мустафи Джемілєва Крим.Реалії «Томос зміцнює незалежність України».

6 січня у Стамбулі, в резиденції Вселенського патріархату на Фанарі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив главі новоствореної помісної Православної церкви України митрополитові Епіфанію томос про визнання канонічної автокефалії ПЦУ. Обидва предстоятелі спільно відслужили службу Божу. 7 січня томос урочисто представили в Києві на Різдвяній богослужбі в соборі Святої Софії.

Усі кроки до здобуття помісною українською православною церквою канонічної автокефалії і незалежності від Російської православної церкви викликали вкрай різку реакцію в Росії, а також у проросійських структурах в Україні і деінде у світі. Створення незалежної від Росії і канонічно визнаної церкви в Україні, і особливо очікуваний перехід до неї частини нинішньої УПЦ (МП), на думку оглядачів, призведе до втрати Москвою значного важеля впливу на суспільне життя в Україні.