Експрезидента Бразилії Болсонару засудили до 27 років ув’язнення за спробу держперевороту

Верховний суд Бразилії 12 вересня засудив колишнього президента країни Жаїра Болсонара до 27 років ув’язнення в справі про спробу державного перевороту.

У четвер суд Бразилії отримав необхідну більшість голосів для визнання Болсонару винним. Суддя Кармен Лусія стала третьою з п’яти суддів, які визнали колишнього президента винним у змові з метою повернути собі владу після поразки на виборах у 2022 році. Тоді Болсонару програв лівому політику Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Читайте також: Папа Лев XIV проголосив Карло Акутіса першим святим-міленіалом

Болсонару висунули звинувачення за п’ятьма пунктами, один із яких – керівництво злочинною організацією з метою повалення чинного голови держави. Колишній президент усі звинувачення відкидає.

Жаїру Болсонару 70 років, винесений йому вирок фактично рівнозначний довічному ув’язненню.

У жовтні 2022 року Болсонару програв вибори президента. Через тиждень після інавгурації нового глави держави Лули да Сілви прихильники Болсонару влаштували заворушення, під час яких увірвалися до будівель парламенту та Верховного суду, а також до президентського палацу. Сотні людей були затримані. Болсонару висунули звинувачення в спробі державного перевороту.



