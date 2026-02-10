ОВА: на Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня

На Харківщині через обстановку в енергетичній сфері оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За його словами, місцева влада також ініціює звернення до Кабміну щодо долучення Харківської області до урядового проєкту «СвітлоДім».



В ОВА додають, що у межах державної програми «СвітлоДім» жителям прифронтових територій надається можливість залучати додаткові фінансові ресурси для підвищення енергостійкості та безперебійного функціонування ключових систем життєзабезпечення багатоповерхівок.



Зокрема, держава надає допомогу від 100 до 300 тисяч грн для ОCББ, житлових та обслуговуючих кооперативів, управителів багатоквартирних будинків будь-якої форми власності. Ці кошти можна витратити на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Харківщина перебуває під постійними російськими обстрілами. Президент України Володимир Зеленський 10 лютого заявив, що на Сумщині, Харківщині та Полтавщині зараз є найскладніша ситуація з електропостачанням.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



