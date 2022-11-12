Енергетики розповіли, в яких регіонах України сьогодні екстрено вимикатимуть світло

У Києві та ще восьми областях України 12 листопада запроваджують екстрені відключення електроенергії, під час яких планові графіки не працюватимуть, йдеться в заяві «Укренерго».

За даними компанії, аварійні відключення споживачів застосовані в Києві та наступних областях:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Сумській,

Житомирській,

Харківській,

Полтавській,

Донецькій.

«Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж», – йдеться в повідомленні.

У компанії пояснили, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.

«Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення», – додали в «Укренерго».

Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.

У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».