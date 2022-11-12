Енергетики розповіли, в яких регіонах України сьогодні екстрено вимикатимуть світло

У Києві та ще восьми областях України 12 листопада запроваджують екстрені відключення електроенергії, під час яких планові графіки не працюватимуть, йдеться в заяві «Укренерго».
За даними компанії, аварійні відключення споживачів застосовані в Києві та наступних областях:
- Київській,
- Чернігівській,
- Черкаській,
- Сумській,
- Житомирській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Донецькій.
«Це тимчасовий вимушений крок для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж», – йдеться в повідомленні.
У компанії пояснили, що перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень.
«Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення», – додали в «Укренерго».
Останнім часом Росія посилила атаки на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. За даними влади, через російські обстріли в Україні «серйозно пошкоджено» близько 40% енергетичної інфраструктури. Через це проводяться періодичні відключення електроенергії.
У Росії удари по українській критичні інфраструктурі пояснили «військовим потенціалом». Київ каже, що Москва розписалася «у воєнних злочинах, а також геноциді».
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