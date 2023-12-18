На українській АЕС встановлять перший енергоблок західного зразка – «Енергоатом»

«Енергоатом» підписав угоду з Westinghouse Electric Company про купівлю обладнання реакторного острову для енергоблоку №5 Хмельницької АЕС, який будуватиметься за американською технологією АР1000, йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

«Таких реакторів не було в Україні, їх немає на пострадянському просторі, поки немає в Європі. Це – одна з найпрогресивніших технологій в атомній енергетиці, яка дає можливість підтримувати системи безпеки атомних станцій навіть у разі блекаутів і відсутності дизель-генераторів або інших систем живлення», – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Голова «Енергоатому» Петро Котін зазначив, що отримання цього обладнання має «важливе значення» для української енергосистеми, оскільки фактична потужність блоків АР1000 становить 1100 МВт, тоді як наразі найпотужніші в Україні атомні блоки – 1000 МВт.

Головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман зауважив, що технологія АР1000 є однією з «найперспективніших» у світі.

«Ця угода має фундаментальне значення для енергетичної безпеки України, адже це дуже надійна технологія. Сьогодні п’ять блоків АР1000 експлуатуються у світі, зокрема в США та Китаї, ще п’ять - майже готові до пуску», – підкреслив голова Westinghouse.

Вчора вночі 29 листопада на Хмельниччині оголошувалася повітряна тривога. Вночі під час атаки в області працювали сили ППО. Після атаки місцева влада повідомила про пошкодження приміщення агропідприємства в Шепетівському районі.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, вночі проти 29 листопада російські війська атакували Україну, серед іншого, 21 ударним БПЛА, основний напрямок удару безпілотників – Хмельниччина.

Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після масштабного вторгнення в Україну. На станції перебуває моніторингова місія МАГАТЕ.