Розслідування: житель Калінінграда в 2025 році спалив себе на знак протесту проти війни

Житель російського анклаву Калінінграда Олександр Окунєв у третю річницю російського вторгнення в Україну 24 лютого 2025 року здійснив самоспалення на знак протесту проти війни. Російські владі вдалося приховати цю подію, повідомлення про неї з’явилося лише згодом у доповіді розвідки Естонії. Подробиці, включно з іменем калінінградця, викладені в спільному розслідуванні російського видання «Важные истории», Delfi Estonia та литовської телерадіокомпанії LRT.

За їхніми даними, 37-річний програміст Олександр Окунєв підпалив себе близько 5 години ранку 24 лютого 2025 року біля меморіалу 1 200 гвардійцям з вічним вогнем. Свідків того, що трапилося, не було. Обгоріле тіло виявив випадковий перехожий лише близько 06:40 ранку. Поряд із тілом на снігу балончиком із фарбою було написано «Ні війні».

Російські посадовці, як повідомляється, вирішили приховати подію.

«Головним було швидко позбутися трупа і від напису на снігу – найбільше чиновників непокоїло, що про те, що сталося, дізнаються журналісти. Міністр культури і туризму Калінінградської області Андрій Єрмак особливо хвилювався, що самоспалення сталося біля пам’ятника Великої Вітчизняної – надто символічно», – пишуть «Важные истории».

Вже вранці 24 лютого сліди прибрали, інформація не з’явилася в жодному медіа, рідні Окунєва також не повідомляли про його самоспалення.

Тільки взимку 2026 року в доповіді, опублікованій естонською розвідкою, було сказано:

«У третю річницю повномасштабної агресивної війни Росії, о п’ятій годині ранку 24 лютого 2025 року, чоловік 1988 року народження написав на снігу біля пам’ятника російському солдату в Калінінграді».





Згодом журналісти з’ясували ім’я загиблого.

Окунєв працював сисадміном у фірмі з продажу торговельного обладнання. За півроку до самоспалення він пішов з роботи, після чого «сидів удома і практично ні з ким не спілкувався». При цьому знайомі, які бачили його напередодні самогубства, стверджують, що він поводився «абсолютно нормально» і «те, що сталося, стало для всіх шоком».

Окунєв залишив передсмертну записку, в якій йшлося, що «є інший шлях» і що він більше не хоче жити у світі, де немає миру. Із записки також випливає, що Окунєв розумів, що «швидше за все, ніде в новинах цього не буде, ніде не буде широко це висвітлюватися».

Міністр культури Калінінградської області Андрій Єрмак сказав журналістам, що результати розслідування цього «нещасного випадку» йому невідомі.