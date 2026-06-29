«Через загострення ситуації» – російський Ермітаж скасував археологічні експедиції до Криму

Усі археологічні експедиції, які проводив музей Ермітаж в окупованому українському Криму, скасовані, розповів в інтерв’ю санкт-петербурзькому виданню «Ротонда» археолог Олександр Бутягін, якого через розкопки на півострові затримували в Польщі, а згодом у межах обміну відпустили на батьківщину.

У групі Мірмекійської археологічної експедиції, яку очолює Бутягін (вона проводить розкопки в районі Керчі), кілька днів тому з’явилася публікація про перенесення робіт в інший регіон «через загострення ситуації», пише «Ротонда». Замість Криму волонтерів кличуть на розкопки в Прикубання, бо туди легше дістатися.

На сайті Ермітажу, зазначає «Ротонда», всього йдеться про дев’ять кримських експедицій.

Влада Криму за останній місяць зіткнулася з дефіцитом бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи і на бензовози на трасі Р-280 – вона пролягає окупованими українськими територіями, Москва називає її «Новоросія». Через це в містах окупованого півострова виникли проблеми з громадським транспортом; у Севастополі діють тимчасові графіки відключень світла, а також фіксуються проблеми з водою. З 22 червня на півострові закрили дитячі літні табори, включно із найвідомішим, «Артеком».