Рада ЄС продовжила персональні санкції за війну проти України до березня

Рада Європейського Союзу повідомила 14 вересня, що продовжила на пів року персональні санкції, запроваджені за посягання на територіальну цілісність України.

«Рада вирішила сьогодні продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України ще на шість місяців, до 15 березня 2023 року», – повідомила пресслужба ЄС.

У відомстві уточнюють, що наразі під ці санкції підпадають 1 206 людей та 108 компаній. Обмеження передбачають, зокрема, заборону на в’їзд, замороження активів та заборону надавати підсанкційним особам фінансування чи інші економічні ресурси.

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Рада Євросоюзу «рішуче засуджує» атаки Росії на цивільних та цивільну інфраструктуру та закликає Москву безумовно відвести свої війська з усієї території України в її міжнародно визнаних кордонах.

«Росія, Білорусь і всі відповідальні за військові злочини будуть притягнуті до відповідальності за свої дії відповідно до міжнародного права. Європейський Союз непохитний у своєму зобов’язанні допомогти Україні реалізувати своє невід’ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє», – йдеться в заяві Ради.

Відтоді як Росія почала неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну, 27 членів блоку домовилися про кілька раундів санкцій, цілі яких охоплювали від Путіна та його родини до олігархів і високопоставлених політиків Росії.