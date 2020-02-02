Голова європейської дипломатії їде в Іран

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Жозеп Борель 3 лютого прибуде з візитом до Тегерану, повідомляє Міністерство закордонних справ Ірану.

За повідомленням, під час візиту він зустрінеться з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом й іншими високопоставленими іранськими чиновниками.

Візит Бореля розглядається як остання спроба ЄС врятувати ядерну угоду 2015 року між Іраном і світовими державами.

Минулого місяця Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.

Згідно з заявою, яку цитували офіційні медіа, країна відмовиться від «обмеження кількості центрифуг», які використовує для збагачення урану.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році й запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відійшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.