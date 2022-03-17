Європейське космічне агентство відмовилося співпрацювати з Росією

Європейське космічне агентство (ЄКА) оголосило, що підтримує санкції Європейського союзу проти Росії і зупиняє співпрацю з російською держкорпорацією «Роскосмос». Зокрема – у спільному російсько-європейському проєкті дослідження Марсу «ЕкзоМарс» (ExoMars), йдеться в повідомленні на сайті організації.

Згідно з планами проєкту, у серпні-вересні 2022 року з космодрому Байконур мали запустити ракету-носій «Протон-М», яка доставила б на Марс міжпланетний апарат. Марсохід мав зібрати докази життя на планеті.

Проте правляча рада ЄКА на зборах 16-17 березня у Парижі вирішила призупинити співпрацю з РФ через війну в Україні.

Голова пресслужби «Роскосмосу» Дмитро Струговець, коментуючи це рішення, сказав, що йому «шкода, що колеги з ЄКА ставлять свою антиросійську позицію вище за загальнолюдські цілі вивчення Всесвіту», повідомив російський «Інтерфакс».

Голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін, у свою чергу, заявив, що Росія відправить місію на Марс без європейських колег і проведе там самостійну дослідницьку експедицію.

15 березня Євросоюз остаточно схвалив четвертий пакет санкцій проти Росії. Він включає заборону на угоди з деякими російськими держкомпаніями, обмеження на імпорт продукції із сталі та заліза, обмеження на інвестиції в нафтовий і енергетичний сектори економіки Росії, заборону на постачання в Росію предметів розкоші.