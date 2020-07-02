Євродепутати закликали українську владу не вдаватися до переслідування політичних опонентів

Члени Європарламенту стурбовані «постійними спробами» скористатися українською системою правосуддя для політично мотивованих переслідувань політичних опонентів. Про це мовиться у заяві депутатів Європарламенту з «Групи друзів європейської України».

«Мирний перехід влади в Україні після парламентських і президентських виборів минулого року отримав високу оцінку Європейського Союзу та його держав-членів. Нинішні спроби притягнути до відповідальності політичних опонентів створюють ризик відступу від демократії, що відповідає інтересам третіх сторін, які намагаються поставити під загрозу реформи, спрямовані на європейську інтеграцію України», – мовиться у заяві.

Євродепутати нагадали, що Європейський парламент 18 червня схвалив рекомендації щодо «Східного партнерства», де зокрема йдеться про необхідність з боку європейських органів розробити бачення політики стосовно країн цієї групи на наступні 10 років. Зазначається, що рекомендація зокрема визнає статус України як асоційованого члена ЄС та закликає до створення додаткових засобів та форматів підтримки.

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«Ми очікуємо, що судова система України буде незалежною, вільною від політичного впливу та відповідною основоположним принципам демократії. Ми підтримуємо зміцнення і розвиток політичного діалогу і співробітництва між політичними силами і їх керівництвом, тим більше що вони вже поділяють бачення стабільної і процвітаючої України», – наголошується у заяві.

Співголови Моніторингової місії Європарламенту, експрезидент Польщі Александр Квасневський та експрезидент Європарламенту Пет Кокс зробили спільну заяву, в якій застерегли чинного президента України Володимира Зеленського від політичних переслідувань.

Раніше Посольство США в Україні наголосило, що «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків». Хоча посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або особу має на увазі, відповідна заява з’явилася на тлі повідомлень про підозру п’ятому президентові України, а нині народному депутатові Петру Порошенку, в одній із справ, в яких фігурує політик. Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що звинувачення стосовно Порошенка не є політичним переслідуванням.

Низка західних дипломатів також застрегли нинішню владу в Україні від вибіркового правосуддя.