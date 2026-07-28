European Gymnastics дозволила спортсменам РФ виступати із національною символікою

Європейська федерація гімнастики (European Gymnastics) 28 липня на позачерговій генеральній асамблеї організації ухвалила рішення про повернення прапора та гімну Росії, повідомила Федерація гімнастики Росії.

Нові правила діятимуть на всіх змаганнях під егідою European Gymnastics. Винятки можливі для турнірів, право на проведення яких було надане раніше, якщо місцева влада забороняє використовувати російську символіку.

Рішення European Gymnastics відповідає правилам Міжнародної федерації гімнастики, яка 18 травня зняла всі обмеження з російських спортсменів.

На асамблеї роботу у виконкомі European Gymnastics також розпочав заступник голови Олімпійського комітету Росії Марат Філіппов. Його обрали в листопаді 2025 року, але через обмеження, які діяли на той момент, він не міг виконувати свої обов’язки.

Після російського вторгнення в Україну у 2022 році російські та білоруські спортсмени у більшості видів спорту, згідно з рекомендаціями МОК, могли допускатися до змагань лише в нейтральному статусі.

У квітні-червні 2026 року Міжнародна федерація асоціацій фехтування (FIE), Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) та Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) допустили російських та білоруських учасників до змагань без обмежень, з національними гімнами та прапорами. В Україні та низці європейських країн ці рішення розкритикували.