Функція знайомств від Facebook запрацює в Європі на початку 2020 року

Facebook запускає свою функцію сайту знайомств Facebook Dating у Сполучених Штатах з 5 вересня – про це повідомив зокрема засновник та голова правління компанії Марк Цукерберг. Крім того, за даними соцмережі, функцію запустять у країнах Європи на початку 2020 року.

«Окрім США, Facebook Dating наразі доступна в 19 інших країнах: Аргентина, болівія, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія, Еквадор, Гайана, Лаос, Малайзія, Мексика, Параґвай, Перу, Філіппіни, Сінґапур, Сурінам, Тайланд, Уруґвай і В’єтнам. Вона буде в Європі на початку 2020 року», – йдеться в заяві.

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Марк Цукерберг, коментуючи запуск функції в США, висловив сподівання, що вона допоможе людям «знаходити кохання через спільні інтереси, групи та події».

«Ми працювали з експертами з приватності та безпеки від самого початку, щоб зробити її безпечною та надати вам контроль над вашим використанням», – запевнив він.

За даними компанії, після запуску Facebook Dating повнолітні користувачі зможуть створити окремий профіль спеціально для знайомств окремо від свого основного облікового запису. Соцмережа пропонуватиме знайомства з-поза кола вже доданих друзів (якщо не обрати інші налаштування) на основі спільних інтересів, вподобань та інших ознак користувацької поведінки.

Автори функції стверджують, що вся діяльність користувача в рамках Facebook Dating залишиться на окремому профілі і не буде доступна загальній соцмережі.

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У серпні 2019 року видання Bloomberg оприлюднило інформацію​ про те, що Facebook протягом тривалого часу платив стороннім компаніям за розшифровку голосових повідомлень користувачів

Facebook неодноразово звинувачували в тому, що компанія не просто таємно збирає особисті дані користувачів, це, але і торгує ними, а також зберігає неналежним чином. Через ці претензії голова Facebook Марк Цукерберг торік доповідав у Конгресі США.

Раніше Федеральна комісія з торгівлі США звинуватила Facebook в незаконному зборі та зберіганні біометричної інформації про мільйони користувачів без їхньої на це згоди. Facebook погодився виплатити штраф в 5 мільярдів доларів.