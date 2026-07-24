Росіянин Дворкович залишив посаду президента ФІДЕ через санкції ЄС

Громадянин Росії Аркадій Дворкович оголосив, що через санкції ЄС тимчасово залишить посаду президента Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ).

У заяві Дворковича, опублікованій на сайті федерації, йдеться: «Я впевнений, що справедливість переможе. Однак враховуючи, що ці санкції можуть перешкодити стабільному функціонуванню FIDE, я вирішив добровільно зупинити виконання своїх повноважень і обов’язків як президента».

Євросоюз 23 липня запровадив санкції щодо 48 фізичних осіб, серед яких був Дворкович. Він назвав це рішення «незаконним та несправедливим», а також пообіцяв його негайно оскаржити.

Обов’язки голови організації перейшли до першого віцепрезидента ФІДЕ, ексчемпіона світу з шахів індійця Вішванатана Ананда.

Колишній віцепрем'єр уряду РФ Аркадій Дворкович обійняв посаду президента ФІДЕ у 2018 році, змінивши на ньому колишнього голову російської республіки Калмикія Кірсана Ілюмжинова. 2022 року Дворкович був переобраний на новий термін.