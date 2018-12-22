Філарет пояснив, чому прийшов на Об’єднавчий собор у чернечій шапці

Патріарх Філарет пояснив, що одягнув на Об’єднавчий собор зі створення єдиної помісної православної церкви повсякденний головний убір скуфію замість патріаршого куколю, бо це було вимогою представника Вселенського патріарха, митрополита Гальського Еммануїла.

Про це Філарет розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це було пов’язано з вимогою митрополита Еммануїла. Пояснював це тим, що я для них – не патріарх. А оскільки Собор був під його керівництвом, то вони пояснювали, що не може бути на Соборі патріарха», – сказав він.

Також Філарет заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля Православної церкви України. За його словами, митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.

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15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

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