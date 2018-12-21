Філарет відповів на заяви митрополита Михаїла про шантаж

Патріарх Філарет в ефірі Радіо Свобода заперечив заяви митрополита Луцького та Волинського Михаїла про шантаж під час обрання предстоятеля нової Православної церкви України.

За його словами, митрополита не шантажували, а «вмовляли» зняти свою кандидатуру.

«Ніхто його не шантажував. Його вмовляли. Так. Для того, щоб зберегти єдність. Бо якби цієї єдності не було б, то не було би Собору», – сказав Філарет.

Митрополит Михаїл був кандидатом на предстоятеля єдиної української помісної православної церкви від Української православної церкви (Київського патріархату). Однак, коли він вийшов у другий тур голосування разом із митрополитом Переяславським і Білоцерківським Епіфанієм і митрополитом Вінницьким і Барським Симеоном, то зняв свою кандидатуру.

Митрополит заявив, що зробив це, бо його шантажували, повідомляв «Перший канал соціальних новин». За його словами, він мав кілька зустрічей із президентом Петром Порошенко та патріархом Філаретом.

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Він додав, що мав «гарячі дискусії» з Філаретом.

«Ми стояли на межі нерозпуску. Я сказав делегатам, що мене шантажують, а це недемократично, що не було жодних аргументів на користь того, що я повинен зняти свою кандидатуру», – сказав Михаїл.

Зрештою, після розмови з президентом Петром Порошенком Михаїл, за його словами, взяв самовідвід «на користь єдиної української церкви».

15 грудня у Києві в Софійському соборі відбувся Об’єднавчий собор зі створення єдиної української помісної православної церкви, який обрав її предстоятелем митрополита Епіфанія.

Патріарх Варфоломій запросив його до Стамбула для отримання томосу 6 січня.

Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 22 грудня.

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