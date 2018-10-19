Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Жовтень 2018, Київ 10:32
Новини | Політика

Мер Дніпра Філатов просить МВС і ГПУ забезпечити його охороною

Борис Філатов

Дивитись коментарі

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook звернувся до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора з проханням надати йому охорону.

Філатов написав, що помітив біля дому напередодні невідомі автомобілі і «незрозумілих людей».

«У мене є лише дві версії: або провокація з боку «правоохоронців», або підготовка замаху», – написав мер Дніпра.

Правоохоронці заяву Філатова поки не коментували.

Борис Філатов очолює Дніпро з 2015 року. До цього був депутатом Верховної Ради VIII скликання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG