Мер Дніпра Філатов просить МВС і ГПУ забезпечити його охороною

Мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook звернувся до міністра внутрішніх справ та генерального прокурора з проханням надати йому охорону.
Філатов написав, що помітив біля дому напередодні невідомі автомобілі і «незрозумілих людей».
«У мене є лише дві версії: або провокація з боку «правоохоронців», або підготовка замаху», – написав мер Дніпра.
Правоохоронці заяву Філатова поки не коментували.
Борис Філатов очолює Дніпро з 2015 року. До цього був депутатом Верховної Ради VIII скликання.
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