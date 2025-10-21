Словаччина: суд засудив до 21 року тюрми чоловіка, який стріляв у прем’єра Фіцо

У Словаччині суд засудив до 21 року позбавлення волі чоловіка, який минулого року стріляв у прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Його визнали винним у тероризмі. Прокурори спочатку звинуватили підсудного в умисному вбивстві, але пізніше перекваліфікували стрілянину на «теракт», посилаючись на його політичні мотиви.

Юрай Цинтула діяв «з мотивацією зупинити належне функціонування уряду. Суд не мав жодних сумнівів у тому, що злочин було скоєно, і що він був особливо серйозним», – зачитуючи вирок, сказав суддя Ігор Кралік, якого цитує AFP.

Під час зачитування вироку Цинтула виглядав спокійним, відводячи погляд від переповненої зали. Його адвокат Намір Альясрі заявив журналістам після слухання, що він «найімовірніше оскаржить» вирок.



Судовий процес у спеціальному кримінальному суді в місті Банська Бистриця розпочався в липні.

У травні 2024 року 72-річний Юрай Цинтула п’ять разів вистрілив у Фіцоз відстані трохи більше одного метра, коли прем’єр-міністр вітав людей у центральнословацькому місті Гандлова.



Фіцо отримав серйозні поранення в живіт, а також травми стегна, руки та ноги. Він вперше з’явився на публіці в липні минулого року – через кілька місяців після нападу.

Цинтула заявляв, що хотів завдати болю, але не вбити Фіцо, бо хотів зупинити його від продовження політики, яка, за його словами, шкодить словацькій свободі та культурі.