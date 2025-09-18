Сотні тисяч людей у Франції протестували проти економічної політики уряду

Сотні тисяч людей 18 вересня взяли участь у мітингах проти економічної політики уряду у Франції. За даними профспілок, уранці в протестах взяли участь до 400 тисяч осіб, а пізніше до них приєдналися демонстранти в Парижі та інших містах.

У мітингах взяли участь вчителі, машиністи поїздів, фармацевти та працівники лікарень. Школярі заблокували десятки середніх шкіл, виступаючи проти підвищення пенсійного віку та скорочення витрат на соціальні потреби.

На мітингах лунали гасла з вимогою скасувати плани попереднього уряду скоротити бюджет.

«Гнів величезний, як і рішучість. Моє послання прем’єр-міністру сьогодні таке: саме вулиці повинні вирішувати, (яким буде) бюджет», – сказала лідер профспілки CGT Софі Біне.

Лідер профспілки CFDT Меріліз Леон назвала протести «чітким попередженням» прем’єр-міністру. «Ми хочемо соціально справедливого бюджету», – сказала вона.

Президент Франції Емманюель Макрон та новий прем’єр-міністр Себастьян Лекорню опинилися між протестувальниками та інвесторами, стурбованими дефіцитом бюджету в другій за величиною економіці єврозони. Парламент залишається глибоко розділеним.

Міністерство внутрішніх справ раніше заявило, що в протестах можуть взяти участь до 800 тисяч осіб. У Парижі майже половина вчителів початкових шкіл не з’явилися на роботу, а по всій країні – кожний третій.

Рух регіональних поїздів був серйозно порушений, але лінії швидкісних поїздів TGV здебільшого працювали. На південному сході країни протестувальники блокували дороги, уповільнюючи рух транспорту.

Під час протестів у Нанті спалахнули сутички, поліція застосувала сльозогінний газ. У Ліоні троє людей отримали поранення.