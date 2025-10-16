Парламент Франції не підтримав вотум недовіри уряду Лекорню

У Франції новому уряду Себастьяна Лекорню 16 жовтня вдалося уникнути оголошення вотуму недовіри в парламенті – після того, як соціалісти відмовилися голосувати за недовіру кабінету, який раніше пішов на поступки, відклавши плани пенсійної реформи.

Вотум недовіри кабінету, складеному з прихильників президента Емманюеля Макрона та професіоналів-технократів, закликали винести праві з «Національного об'єднання» і ліворадикали з «Нескореної Франції». За пропозицію лівих голосував 271 депутат, для відставки уряду потрібні були 289 голосів.

Якби соціалісти підтримали вотум недовіри, уряд Лекорню впав би так само, як раніше кабінет Франсуа Байру. Але депутати від цієї партії відмовилися це зробити – після того, як прем’єр пообіцяв відкласти проведення пенсійної реформи, яка передбачала підвищення віку виходу на пенсію щонайменше до 2027 року, коли в країні відбудуться президентські вибори. Це сприймається як велика поступка.

Попри те, що уряд пережив вотум недовіри, його доля залежить від успіху переговорів щодо ухвалення бюджету. Без голосів соціалістів (або «Національної асамблеї») ухвалити бюджет буде неможливо. Соціалісти, серед іншого, наполягають на запровадженні так званого податку на мільярдерів.