ФСБ назвала підробкою запис розмови Навального з імовірним учасником його отруєння

Опублікована російським опозиційним політиком Олексієм Навальним телефонна розмова з імовірним учасником його отруєння є підробкою, стверджують в ФСБ. За фактом публікації організовано перевірку, повідомляють російські державні інформагенції з посиланням на Центр громадських зв’язків спецслужби.

«Використання способу підміни номера абонента – відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови», – ідеться в коментарі.

У ФСБ також додали, що розслідування про ймовірну причетність співробітників спецслужби до отруєння Навального є спланованою провокацією проти ФСБ.

«Розміщене О. Навальним у мережі інтернет так зване «розслідування» про нібито зроблені щодо нього дії є спланованою провокацією, спрямованою на дискредитацію ФСБ Росії та співробітників органів федеральної служби безпеки, здійснення якої не було б можливим без організаційної та технічної підтримки іноземних спецслужб», – стверджують у Федеральній службі безпеки Росії.

Удень 21 грудня Навальний опублікував на своєму Youtube-каналі запис своєї розмови з, як він стверджує, співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Співрозмовник фактично зізнався в тому, що на Навального було скоєно замах, і розповів подробиці. Навальний у цій розмові називався помічником секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева.

У розмові з Олексієм Навальним людина, ідентифікована ним як співробітник ФСБ Кудрявцев, пояснила, що політик помер би, якби не швидка посадка в Омську і не введений йому лікарями швидкої допомоги атропін: «Якщо б там трохи довше, то, можливо, все закінчилося по-іншому… збіг обставин». Співрозмовник Навального також розповів, що отруйна речовина була нанесена на спідню білизну Навального.

Сам Кудрявцев не був у Томську, коли там 20 серпня був отруєний Навальний. Але раніше він брав участь у стеженні за ним, а також літав до Омська вже після того, як Навального відправили на лікування до Берліна, стверджують розслідувачі. Раніше The Insider і Bellingcat писали, що Кудрявцев, фахівець із хімзахисту, спеціально літав до Омська, оскільки знав, як усувати сліди отрути.