Армія РФ веде наступальні дії в Донецькій області – Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються просунутися на окремих ділянках фронту в Донецькій області, повідомляє ввечері 23 жовтня Генеральний штаб Збройних сил України.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Для підтримання війни в Україні Російська Федерація продовжує комплектувати підрозділи за рахунок мобілізованих осіб та знімає зі зберігання військову техніку», – вказано у зведенні.

Згідно з цим повідомленням, українські військові «відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області».

За даними Генштабу, російські війська завдали два ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

«Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури Миколаєва, Запоріжжя та Новотавричеського Запорізької області», – інформують українські військові.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною воєнною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.