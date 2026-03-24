На фронті відбулося 168 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 23 березня на фронті зафіксовано 168 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши чотири ракети, а також 75 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9027 дронів-камікадзе та здійснив 3727 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 86 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосереджження особового складу, пункт управління безпілотними літальними апаратами та командно-спостережний пункт окупантів», – ідеться в ранковому зведенні.

За повідомленням Генштабу, фіксується активізація бойових дій на Сумщині.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 13 боєзіткнень, противник здійснив 85 обстрілів, з яких три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню», – вказано у повідомленні.

Як і раніше, найбільш активними були три напрямки – Костянтинівський і Покровський на Донеччині, Гуляйпільський на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Клебан-Бика, Софіївки, Іванопілля та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Гришине, Покровськ, Філія, Удачне, Молодецьке та в бік населених пунктів Новоолександрівка й Світле.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у районах Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки та Мирного», – йдеться у зведенні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках.

Минулого тижня в інтерв’ю Радіо Свобода командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

За його словами, присутність українських військ у частині Покровська й навколишніх населених пунктах не дозволяє російській армії просуватися, зокрема, в напрямку траси на Павлоград у Дніпропетровській області. Крім того, він зазначив, що це створює важливий плацдарм для подальших дій українських сил.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 19 березня заявив, що Росія в 2026 році планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, і з покращенням погодних умов фіксується зростання активності противника на фронті.

16 березня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявляв про успіхи російських військових на Костянтинівському й Лиманському напрямках, стверджуючи, що сили РФ контролюють значні частини Костянтинівки й Лиману. Українські військові в ефірі Радіо Свобода це заперечили, заявивши, що російських військових взагалі немає в місті Лимані Донецької області.

В американському Інституті вивчення війни, коментуючи заяви Герасимова, зазначили, що він продовжує перебільшувати здобутки Росії на полі бою, щоб створити хибне враження, що лінії фронту по всій Україні перебувають на межі колапсу.