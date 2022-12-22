660 загиблих за добу – Генштаб ЗСУ про подолання позначки у сто тисяч осіб, втрачених РФ на війні проти України

Генеральний штаб Збройних сил України після першого зведення вранці про понад 100 тисяч загиблих з початку вторгнення вояків РФ уточнив, що ця позначка була подолана за рахунок загибелі за попередню добу 660 військових РФ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 100 400 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 3003 (1 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5981 (+2)

артилерійські системи – 1978 (+6)

РСЗВ – 413 (+1)

засоби ППО ‒ 212

літаки – 283 (+1)

гелікоптери – 267

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5),

крилаті ракети ‒ 653

кораблі /катери – 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4615 (+7)

спеціальна техніка ‒ 178

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.