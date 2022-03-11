Генштаб повідомив про «суттєві втрати» військ РФ на Чернігівщині

Російські військові продовжують «нести суттєві втрати» під час зіткнень із підрозділами Збройних сил України, що тривають на території Чернігівської області, заявив вранці 11 березня Генштаб ЗСУ.

«Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон. В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення», – йдеться в повідомленні.

Число втрат армії РФ там не уточнюють. «За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби», – заявили у Генштабі.

Загалом, за даними Генштабу, у 16-ий день вторгнення РФ сили оборони України «дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках».

«Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 10 березня російські війська втратили орієнтовно понад 12 тисяч особового складу.

За оцінками американських спецслужб, під час вторгнення в Україну загинули від 2 до 4 тисяч російських солдатів. Російське Міноборони називає значно менші цифри.

Незалежного підтвердження даних про втрати російської армії в Україні наразі немає.

Російське військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.