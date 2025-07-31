На фронті відбулося 66 боїв від початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 31 липня на фронті відбулося 66 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Від обстрілів з території Російської Федерації потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема Бобилівка, Кучерівка, Бруски, Мар’їне, Угроїди, Покровка, Попівка, Рясне, Лугівка Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили вже 24 атаки.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 10 разів атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Зірка, Піддубне, Толстой, Шевченко, Новосілка, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три бойові зіткнення продовжуються досі», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

В оперативно-стратегічного угрупованні військ «Хортиця» 30 липня повідомили Радіо Свобода, що російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 29 липня, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському і Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».