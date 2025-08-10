На фронті відбулося 64 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 10 серпня на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Архипівка, Карповичі Чернігівської області; Тур’я, Велика Береза, Мар’їне, Бачівськ, Ходине, Бруски, Фотовиж, Бояро-Лежачі, Хлібороб Сумської області», – йдеться в денному зведенні.

Понад чверть боїв зафіксовано на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку російські війська 17 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Затишок, Кучерів Яр, Заповідне, Красний Лиман, Миролюбівка, Сухецьке, Чунишине, Звірове, Котлине, Горіхове та Федорівка. Наші захисники вже відбили 15 атак, бої не вщухають», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.