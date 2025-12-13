На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 грудня на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Хрінівка, Клюси, Карповичі, Лісківщина Чернігівської області та Бобилівка, Біла Береза, Вовківка, Бруски, Рижівка, Нескучне, Рогізне, Волфине Сумської області», – йдеться у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському та Костянтинівському напрямках у Донецькій області.

«Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

9 грудня головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що оборона Покровська продовжується, українські війська контролюють на півночі міста майже 13 кв. кілометрів, а Мирноград – не в оточенні.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.