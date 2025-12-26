На фронті відбулося 112 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 26 грудня на фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема Кучерівка, Рижівка, Іскрисківщина, Безсалівка, Малушине, Волфине, Білокопитове, Уланове Сумської області; Блешня, Клюси, Гірськ Чернігівської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Уперше за багато днів найбільша кількість боїв зафіксована не на Покровському, а на іншому напрямку в Донецькій області.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 27 разів поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Середнє, Рідкодуб, Колодязі, Шандриголове, Зарічне та у бік населеного пункту Ставки. Сили оборони зупинили 19 спроб просування противника, бої тривають у восьми локаціях.

На Костянтинівському напрямку загарбник 18 разів атакував у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки. Дотепер тривають шість бойових зіткнень.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 20 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне. П’ять бойових зіткнень тривають», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

25 грудня речник Сил оборони півдня повідомив про бої в районі Гуляйполя: російські війська намагаються «інфільтруватися безпосередньо до центру міста». Також триває складна ситуація в районі Добропілля, Прилук та Варварівки, розташованих вздовж логістичного шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.