На фронті відбулося понад 100 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 28 грудня на фронті зафіксовано 103 бойові зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області; Уланове, Рижівка, Біла Береза, Іскрисківщина, Бруски, Волфине, Рогізне, Кучерівка, Вовківка, Бачівськ, Прогрес Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове, Родинське, Сергіївка. Дев’ять боєзіткнень тривають», – ідеться в повідомленні Генштабу.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ, однак українські підрозділи тримають оборону та перехоплюють ініціативу.