На фронті відбулося 62 бої з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 лютого на фронті відбулося 62 атаки з боку російських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Продовжують потерпати від російських обстрілів прикордонні райони України. Сьогодні постраждала низка населених пунктів, серед яких Хрипівка, Бляшня, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Рижівка, Іскрисківщина, Будки, Рогізне, Старикове, Студенок, Козаче, Дорошівка, Середина Буда, Нововасилівка, Шпиль, Зноб-Новгородське Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 31 спробу потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Затишок, Новий Донбас, Мирноград, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Дачне, Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 28 атак», – ідеться в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Олександрівському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

Покровський напрямок, згідно зі зведеннями Генштабу ЗСУ, постійно лідирує за кількістю російських штурмів.