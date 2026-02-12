Доступність посилання

Дві третини боїв на фронті відбулися лише на двох напрямках – Генштаб ЗСУ

Українські артилеристи ведуть вогонь на Покровському напрямку, фото ілюстративне
Українські артилеристи ведуть вогонь на Покровському напрямку, фото ілюстративне

Від початку доби 12 лютого кількість боєзіткнень на фронті складає 60, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Дві третини боїв зафіксовані лише на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Котлиного, Покровська, Молодецького, Новопавлівки, Білицького, Новопідгородного, Дачного та Іванівки. Сили оборони стримують окупантів, уже зупинено 23 атаки.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак, у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Залізничного і Рибного. Ворог завдав авіаударів по районах Кам’янки, Верхньої Терси, Воздвижівки, Барвінівки та Лугівського», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському та Костянтинівському напрямках.

Покровський напрямок, за зведеннями Генштабу ЗСУ, залишається найінтенсивнішим за кількістю російських штурмів.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 22 січня заявив, що Сили оборони продовжують стримувати російські війська в Покровську й Мирнограді на Донеччині – малі групи РФ намагаються проникнути до північних районів обох міст. Він зазначив, що внаслідок активних штурмових дій ЗСУ зірвали чергову спробу російських загарбників захопити ці населені пункти.

Бої у Покровську тривають із жовтня 2025-го, коли армії РФ вдалося прорватись до міста після кількох місяців боїв на його підступах. Майже одразу російських солдатів почали фіксувати і в місті-супутнику Покровська Мирнограді.

