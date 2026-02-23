На фронті відбулося 40 боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 23 лютого на фронті відбулося 40 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Леонівка, Архипівка Чернігівської області; Безсалівка, Будки, Волфине, Рогізне, Суходіл, Рижівка, Нововасилівка, Голишівське, Нескучне, Нова Гута, Товстодубове Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках на Донеччині – Костянтинівському та Покровському.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Куп’янському, Лиманському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 16 лютого повідомляв, що українські військові «проводять результативні контратакувальні, штурмові дії» на Олександрівському напрямку та в районі Гуляйполя.