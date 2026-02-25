На фронті відбулося 115 боїв від початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 25 лютого на фронті відбулося 115 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



«Противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, зокрема Сеньківка Чернігівської області; Бачівськ, Товстодубове, Будки, Іскрисківщина, Кисла Дубина, Рудак, Рогізне, Шалигине, Гірки Сумської області», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Майже половина боїв зафіксована на двох напрямках – Покровському на Донеччині та Гуляйпільському на Запоріжжі.

«На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 30 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Молодецьке, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє й Новопавлівка. Вісім атак в даний час тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 22 атаки окупантів у районі Гуляйполя, Білогір’я та у бік населених пунктів Добропілля, Залізничне, Гірке й Варварівка. Ще сім атак тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Гуляйпільське, Долинка, Копані, Любицьке, Терсянка», – йдеться в повідомленні.

Бої такоож тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Костянтинівському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Як писав нещодавно проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, цієї весни-влітку армія РФ може готувати новий великий наступ – метою, швидше за все, стануть Слов’янсько-Краматорська агломерація та/або Оріхів-Запоріжжя. Про це, зокрема, говорив оглядач групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець. Також він говорив в одному з ефірів, що це може стати «лебединою піснею» Росії на фронті – у неї залишається занадто мало ресурсів для наступу, а економічні проблеми всередині РФ загострюються.

Наприкінці зими Сили оборони змогли скоригувати цей план Росії – на стику Донецької, Дніпропетровської й Запорізької областей вони розпочали контрнаступальні дії, відкинувши агресора від Покровського і ширше – від Оріхіва – зі сходу. Судячи з повідомлень Z-пабліків, наступ ЗСУ там триває.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 23 лютого заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.