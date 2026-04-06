На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 6 квітня число атак сил РФ на фронті становить 56, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Понад половина боїв зафіксована лише на двох напрямках – Покровському і Костянтинівському на Донеччині.

«На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Степанівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Дві штурмові дії тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 15 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та Новомиколаївка. Одна штурмова дія ворога триває», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно–Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 квітня заявив, що Покровський напрямок залишається найгарячішим на всій 1200-кілометровій протяжності активного фронту.



За його даними, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації Сили оборони України днями зупинили наступ російських військ одразу на декілька населених пунктів, зокрема біля Гришиного, Мирнограда, Таврійська.



В інтерв’ю Радіо Свобода від 19 березня командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади, підрозділи якої виконують бойові завдання на Покровському напрямку, Руслан Габінет повідомив, що підрозділи Сил оборони продовжують контролювати окремі ділянки Покровська і Мирнограда на Донеччині.

Президент Володимир Зеленський 3 квітня з посиланням на британську розвідку заявив, що ситуація на фронті для України складна, але найкраща за останні 10 місяців.