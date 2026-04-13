На фронті відбулося понад пів сотні боїв з початку доби – Генштаб ЗСУ

Від початку доби 13 квітня російські військові 53 рази атакували позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Новоіванівка, Бачівськ, Іскрисківщина, Рижівка, Будки. Авіаційних ударів завдано по населеному пункту Новоіванівка», – вказано у зведенні станом на 16:00.

Понад половина боїв зафіксована на двох напрямках на Донеччині – Костянтинівському та Покровському.

«На Костянтинівському напрямку триває одне боєзіткнення. Одинадцять спроб противника просунутися вперед у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки наші захисники успішно зупинили.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Удачне, Заповідне, Білицьке, Гришине та Муравка. Одне боєзіткнення триває дотепер», – указано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Повномасштабні бойові дії поновилися з попередньою інтенсивністю після великоднього перемир’я, яке формально тривало 32 години – від 16:00 11 квітня до півночі 13 квітня.

Генштаб ЗСУ інформував зранку 13 квітня, що з початку перемир’я ракетних, авіаційних ударів, ударів дронами-камікадзе «Шахед/Гербера» не було, але противник провів 115 штурмових дій та здійснив 1 355 артилерійських обстрілів позицій українських військ.



