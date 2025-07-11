На фронті відбулося понад 200 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

За добу 10 липня на фронті відбулося 214 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 77 авіаційних ударів, застосувавши 18 ракет та скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5539 обстрілів, з яких 92 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3822 дрони-камікадзе… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу та техніки, два пункти управління БпЛА та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників», – ідеться в ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Мирне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Запоріжжя, Толстой, Піддубне, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та Зелене Поле», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії у травні повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті, оприлюдненому в ніч на 8 липня, припустив, що російські війська змінюють пріоритети наступу на Покровському напрямку після кількох тижнів невдалих спроб просуватися до Костянтинівки. За оціною ISW, командування РФ намагатиметься змусити українські війська відступити з Покровська і Мирнограда під загрозою оточення, перш ніж переорієнтуватися на Костянтинівський напрямок.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.



