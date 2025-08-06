На фронті за добу відбулося 143 бої – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 5 серпня на фронті відбулося 143 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних і 107 авіаційних ударів, застосував дві ракети й 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5731 обстріл, з них 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4224 дронів-камікадзе… Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійських засоби, вісім районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки та чотири пункти управління противника», – вказано в ранковому зведенні.

Понад третина боїв зафіксована на Покровському напрямку в Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 атаки агресора у районах населених пунктів Покровськ, Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Котлине, Новоекономічне, Муравка, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Сухецьке, Дачне, Промінь, Молодецьке, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка та в напрямку Новопавлівки», – йдеться в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

Покровський напрямок на Донеччині є однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».

Як повідомив 29 липня проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, російські війська намагаються створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському та Запорізькому напрямках.