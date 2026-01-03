На фронті відбулося 116 боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 2 січня на фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб. Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли… За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та два інших важливих об’єкти противника», – йдеться в ранковому зведенні.

Найбільше атак було на Покровському та Костянтинівському напрямках на Донеччині та Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі.

«На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Миколайпілля, Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Удачне, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів в районі Гуляйполя та в напрямку Добропілля й Зеленого», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За оцінкою американського Інституту вивчення війни, російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону, але не досягли своїх пріоритетних цілей у визначені терміни.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 17 грудня заявив, що для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч військових.

За його даними, війська РФ уже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ на Донеччині, однак українські підрозділи тримають оборону й перехоплюють ініціативу.